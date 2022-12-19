Соглашение о поставках «зеленой» энергии из Азербайджана является историческим для всей Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Четырехстороннее соглашение, подписанное 17 декабря в Бухаресте, является историческим для Венгрии и всей Европы.

Об этом сказал в понедельник Trend посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, комментируя "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", передает Day.Az.

"Это позволит Венгрии импортировать "зеленую" электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию по совершенно новому маршруту",- сказал он.

Посол отметил, что строящийся маршрут позволит поставлять энергию ветряных электростанций Каспийского моря в Венгрию, для которой строится рекордный в мире кабель, длина одной только подводной части которого составит 1195 км.

"Это соглашение является историческим для Венгрии и всей Европы, поскольку оно облегчит транспортировку "зеленой" энергии для всех нас",- заключил Торма.

Отметим, что это соглашение по сути открыло новую страницу в энергосотрудничестве между Азербайджаном и Европейским союзом и заложило фундамент "зеленого коридора", соединяющего Южный Кавказ с Европой.

Азербайджан, который уже зарекомендовал себя как надежный поставщик нефти и газа, теперь становится частью и рынка "зеленой" энергии Европы, тем самым еще больше укрепляя свои позиции на этом континенте. Фактически этот документ является продолжением подписанного в июле этого года меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики, который помимо удвоения поставок азербайджанского газа в Европу также предусматривает взаимодействие в сфере альтернативной энергетики, в частности, в производстве водорода и снижении выбросов метана.