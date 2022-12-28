Микаил Джаббаров назвал количество новых трудовых договоров, заключенных в Азербайджане за 4 года

В результате мер, принятых на рынке труда Азербайджана за последние четыре года, заключено 320 тысяч новых трудовых договоров.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии "Dayaq".

По его словам, 280 тысяч новых договоров заключено в частном секторе, 40 тысяч - госсекторе.

Отметим, что по данным Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана, на сегодняшний день число официальных трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,74 миллиона.

По данным ГНС, число трудовых договоров в ненефтяном секторе за последние три года выросли на 287,57 тысячи - до 827,49 тысяч.