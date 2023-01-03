Сколько газа в год Турция планирует поставлять в Болгарию?
Турция и Болгария достигли договоренности о поставках около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.
Соответствующее соглашение было подписано во вторник в Софии в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Подписи под документом поставили гендиректор турецкой госкомпании BOTAŞ Бурхан Озджан и гендиректор компании "Булгаргаз" Деница Златева.
Срок действия соглашения - 13 лет.
По словам Донмеза, в рамках договоренности для нужд Болгарии будут задействованы пять СПГ-терминалов Турции, в том числе плавучая регазификационная установка Saros.
Он напомнил, что Турция на сегодняшний день закупает газ из 15 стран, как посредством трубопроводов, так и СПГ.
Глава Минэнерго Турции выразил уверенность в том, что шаги Анкары вносят вклад в обеспечение энергобезопасности не только Болгарии, но и Европы в целом.
Турецко-болгарское соглашение воспринимается нами в качестве важного шага на пути формирования в Турции газового хаба, сказал глава Минэнерго Турции.
Министр энергетики Болгарии Росен Христов назвал договоренность с Турцией по газу "историческим документом"
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