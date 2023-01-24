В Азербайджане ужесточаются требования к крупногабаритному и большегрузному транспорту

В Азербайджане не будет разрешено движение некоторых автомобилей, используемых для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно изменениям, перевозчику может быть отказано в выдаче разрешения, если техническая характеристика транспортного средства, определенная производителем, не позволяет перевозить крупногабаритный и тяжелый груз, указанный в заявлении, а также если данное транспортное средство не может двигаться по маршруту, предложенному перевозчиком, или если перевозчик не согласен на движение по альтернативному маршруту, предложенному органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.