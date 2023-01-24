В Азербайджане подешевели строительные материалы.

Об этом сообщил во вторник Trend эксперт по недвижимости Рамиль Осман, передает Day.Az.

По его словам, снижение цен в основном фиксируется на древесные материалы.

"Предприниматели связывают снижение цен с сезоном. Они сообщают, что в зимние месяцы спрос на строительные материалы снижается. С февраля начнется возрождение строительного сезона. Если цены останутся такими же, как сейчас, это будет большим показателем", - отметил он.

По словам эксперта, в последнем квартале прошлого года цена 1 кубометра древесины достигла 430-450 манатов.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в прошлом году общая стоимость производства в сфере строительных материалов составила 1 миллиард 85,7 миллиона манатов, что на 12,6 процента больше, чем в 2021 году.