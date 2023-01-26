Минсельзхоз Азербайджана о господдержке производства продовольственной пшеницы

Геополитическая ситуация, сложившаяся сегодня в мире, а также глобальные климатические изменения влияют на рост цен на продукты питания. Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит работу в этом направлении.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем парламентском заседании Комитета по аграрной политике заявил начальник отдела землепользования Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фиридун Тагиев.

Начальник отдела сообщил, что подписан указ о стимулировании продовольственной пшеницы.

"Прежде всего, наша зависимость связана с импортом пшеницы. Фермеры, использующие систему орошения Pivot, получат субсидию в размере 100 манатов на каждую тонну продовольственной пшеницы, если они заключат соглашение с министерством. Это серьезный стимул, и к нему есть интерес. На первом этапе мы определили 23 500 гектаров и представили их в Кабинет министров. Сегодня в нашей стране на 56 тысячах гектаров внедрена система кругового орошения Pivot.

Это очень важно для нас, как для страны, испытывающей нехватку воды. В течение пяти лет планируется довести 56 тысяч гектаров до 200 тысяч. Это серьезная цифра и требует серьезных финансовых средств. Мы сделали примерный расчет, инвестиционный стимул, предоставленный государством в рамках данного указа, превышает миллиард манатов. Считаем, что это серьезно поспособствует развитию сельского хозяйства", - отметил он.