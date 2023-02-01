https://news.day.az/economy/1533718.html Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 10 процентов или 5,3 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
По его словам, основной компонент платежного баланса сформировал положительное сальдо.
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