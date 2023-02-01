Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 10 процентов или 5,3 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, основной компонент платежного баланса сформировал положительное сальдо.

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