Реализация проекта газового хаба в Турции не составит проблем.

Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам IX заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

Он отметил, что никаких проблем с транспортировкой газа в Турцию нет. В настоящее время ведется подготовка к началу поставок газа в балканские страны через Турцию.

"Нет необходимости подписывать какой-либо специальный документ, связанный с транзитом. Соответствующие документы, связанные с транзитными работами, были подписаны ранее", - добавил он.