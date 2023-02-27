Названы сроки завершения строительства узловой подстанции "Джебраил"

Работы по строительству 330-киловольтной узловой подстанции "Джебраил", фундамент которой был заложен в мае 2022 года в рамках Межстранового энергетического проекта "Азербайджан-Турция-Европа", ожидается завершить к маю 2023 года.

Как собщает в понедельник корреспондент Trend, об этом было сказано в ходе медиатура, организованного для ознакомления со строительством энергетического узла, передает Day.Az.

В рамках строительства крупнейшей в Карабахе и Восточном Зангезуре подстанции (330 кВ), со стороны "Азерэнержи" уже выполнены земляные и строительно-монтажные работы, построены подземные каналы связи, открытые распределительные устройства мощностью 330 и 110 кВт и цифровой центр управления.

Уже выполнено более 80 процентов работ и к маю ожидается полностью завершить строительство.

В то же время идут к завершению работы по строительству двухцепной линии электропередачи, протяженностью в 132 км, напряжением 330 кВ от подстанции Агджабеди до Джабраила.