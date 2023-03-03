Назван объем инвестиций ЕС в экономику Азербайджана за последние 10 лет

За последние 10 лет Европейский союз инвестировал в экономику Азербайджана порядка 20 миллиардов евро.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу исполняющая обязанности начальника управления Министерства экономики Азербайджана Конуль Алиева в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

По ее словам, только в этом году товарооборот между Азербайджаном и ЕС превысил отметку в два миллиарда долларов.

"До сегодняшнего дня Азербайджан совместно с ЕС реализовал твининг-проекты в секторах туризма, образования, стандартизации, обязательного страхования, а также в секторе защиты природных ресурсов. С 1992 года ЕС в рамках технической поддержки TIENS финансировал нашу страну на 652 миллиона манатов", - добавила она.