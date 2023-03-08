https://news.day.az/economy/1544740.html Латвия готовится к возобновлению прямых рейсов между Ригой и Баку - Эгилс Левитс
Латвия готовится к возобновлению прямых рейсов между Ригой и Баку - Эгилс Левитс
Латвийская авиакомпания AirBaltic готовится к возобновлению в мае этого года прямых рейсов между Ригой и Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что, таким образом, латвийским туристам будет легче совершать поездки в Азербайджан, а гражданам Азербайджана - в Латвию, это касается и деловых кругов.
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