Латвия готовится к возобновлению прямых рейсов между Ригой и Баку

Латвийская авиакомпания AirBaltic готовится к возобновлению в мае этого года прямых рейсов между Ригой и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что, таким образом, латвийским туристам будет легче совершать поездки в Азербайджан, а гражданам Азербайджана - в Латвию, это касается и деловых кругов.