Назван объем транспортировки газа по интерконнектору Греция-Болгария

С начала года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) транспортирован газ в объеме более 3 миллионов мегаватт-часов, сказали в пятницу Trend в компании ICGB, передает Day.Az.

"За период с 1 января по 28 февраля 2023 года по газопроводу было транспортировано 3,08 млн МВт·ч. А с момента ввода в эксплуатацию 1 октября 2022 года было транспортировано 7,9 млн МВт·ч. По состоянию на конец февраля число ползователей IGB составляет 15", - сказали в компании.

Как сообщили в ICGB, суммарная мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год, из них 1,57 млрд кубометров уже забронированы по долгосрочным контрактам сроком до 25 лет. Свободные мощности успешно выставляются на аукционы на европейских площадках PRISMA и RBP.

"Объемы природного газа, транспортированные по интерконнектору с начала октября 2022 года, обеспечивают почти 1/3 внутреннего потребления Болгарии в зимний период. Новая инфраструктура создает возможности для транспортировки природного газа в другие соседние страны региона, в том числе в Молдову и Украину. IGB - это первый маршрут диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантирующий повышенную надежность поставок и диверсификацию источников", - отметили в компании.

Отметим, что IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции.