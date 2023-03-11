Азербайджан играет важную и активную роль в сферах энергетики и транспортных коридоров.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Команеску, принимающий участие в Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что Азербайджан не только играет активную роль в сферах энергетики и транспортных коридоров, но и способствует их развитию.

"В качестве примера могу привести "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", подписанное в декабре прошлого года в Бухаресте. Это только один пример. Эти шаги Азербайджана могут стать примером для каждой страны. Я высоко оцениваю роль Азербайджана также в Организации Черноморского экономического сотрудничества", - сказал он.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9-11 марта состоялся X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".