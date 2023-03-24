Мировые цены на нефть на сегодня

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются, свидетельствуют данные торгов. Котировки сдерживает уход трейдеров от риска к концу недели из-за опасений за экономику, при этом трейдеры обращают внимание и на заявления минэнерго США о сложности восполнения стратегических запасов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,24% - до 75,73 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 69,8 доллара.

Трейдеры более склонны к уходу от риска к концу недели, на рынках сохраняются опасения по поводу экономики и банковского сектора на фоне повышения ставок мировыми центробанками. Монетарное ужесточение негативно сказывается на экономических перспективах, особенно после кризиса в банковском секторе ранее в марте, что также сдерживает ожидания по спросу на нефть.

Инвесторы обратили внимание и на слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. По ее словам, США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций. Запасы стратегического резерва нефти сокращались еженедельно с сентября 2021 года по январь текущего, теперь показатель находится на уровне 371,6 миллиона баррелей нефти, а в начале 2021 года составлял почти 638,1 миллиона баррелей.

"В краткосрочной перспективе нефтяной баланс выглядит вполне комфортным... Но на мировом рынке нефти будет больше дефицита во втором полугодии из-за роста спроса из Китая, что поддержит цены", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).