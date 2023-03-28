В Баку подорожали квартиры

С начала 2023 года цены на квартиры в Баку возросли на 5 процентов.

Об этом сказал во вторник Trend эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде, передает Day.Az.

По его словам, на рынке жилья столицы царит дефицит.

"Таким образом, спрос на жилье на строительном рынке превышает предложение. Цены на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах находятся на самом высоком уровне за последнее десятилетие. На вторичном рынке жилья однокомнатные квартиры в настоящее время предлагаются по цене более 70 тысяч манатов, двухкомнатные квартиры - по цене более 90 тысяч манатов, а трехкомнатные - по цене более 105 тысяч манатов. Квартиры, находящиеся вокруг станций метро, продаются на 20 процентов дороже",- сказал Гасымзаде.

По словам эксперта, стоимость квадратного метра квартир в новостройках в центре Баку колеблется от 1500-1800 до 2000 манатов.

"Сегодня цены на квартиры новостроек на 30 процентов выше, чем в предыдущие годы. Основная причина высокой цены заключается в том, что спрос превышает предложение. На рынке также продаются квартиры намного дороже реальной цены. Тем не менее, у таких квартир тоже достаточно покупателей. Это не локальное явление, рост цен на рынке недвижимости является глобальной тенденцией",- добавил Гасымзаде.