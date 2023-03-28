По ТАР пойдут дополнительные объемы газа

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) с 2026 года будет транспортировано дополнительно 1,2 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти в ходе Европейской газовой конференции.

"Недавно консорциум TAP запустил первый этап расширения мощностей. Транспортировка дополнительных 1,2 млрд кубометров с 2026 года станет начальной фазой процесса расширения пропускной способности до 20 млрд кубометров в год", - сказал он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.