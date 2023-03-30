Венгрия, Болгария и Румыния готовят соглашение для поставок газа из Азербайджана

Венгрия планирует в конце апреля подписать с Болгарией и Румынией соглашение о развитии трубопроводной системы в Юго-Восточной Европе для поставок природного газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи с министрами энергетики Организации тюркских государств в Будапеште.

Говоря о диверсификации источников и маршрутов доставки газа в Европу, он отметил, что Венгрия рассчитывает к концу текущего года начать импорт азербайджанского газа и в дальнейшем получать по 1-2 млрд куб. м в год. Частично такой газ может поступать через Турцию, и с турецкими партнерами, по словам Сийярто, уже идут переговоры "о конкретных деталях".

"Конечно, нам также необходимо развитие инфраструктуры в странах Юго-Восточной Европы - Болгарии и Румынии. В этих целях мы подпишем в конце следующего месяца соглашение в Софии", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось в Facebook.

Отметим, что Азербайджан планирует поставить в этом году в Европу 12 миллиардов кубометров газа.