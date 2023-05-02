Источник: Агентство международной информации Trend

Visa видит огромный потенциал для внедрения инноваций в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

Про финансовые инновации

По словам Гаджиева, в 2019 году Visa совместно с Международным банком Азербайджана впервые в стране запустила технологию токенизации - Visa Token Service, что дало возможность людям совершать платежи через мобильные устройства.

"Сейчас к этой технологии подключено 11 банков и мы работаем над увеличением их количества. Токенизация заложила фундамент для появления в Азербайджане Apple Pay в 2021 году и Google Pay в 2022-м. Также Азербайджан стал первой страной в регионе Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (СЕМЕА), где мы запустили платежный сервис B2B Connect. Он позволяет бизнесу совершать некарточные трансграничные платежи быстро и безопасно", - рассказывает Нурлан Гаджиев.

Он отмечает, что компания также запустила в Азербайджане инновационное решение Tap To Phone. Оно позволяет превратить смартфон на базе Android с модулем передачи данных на малом расстоянии (NFC) в платежный терминал. С помощью этого решения предприниматели могут принимать оплату с банковских карт, телефонов или часов, просто установив мобильное приложение на смартфон. Впервые этот проект был запущен Visa совместно с Kapital Bank.

Гаджиев также отметил еще несколько важных проектов:

Первый в мире запуск совместной кобрендовой карты "Банка Республика", Wolt и Visa. С помощью этой карты пользователи будут получать пять процентов кэшбека на заказы на доставку.

Прием платежей в Центрах ASAN при помощи QR-кодов для оплаты государственных услуг.

Выпуск цифровых карт Visa мобильным оператором Azercell в пилотном режиме.

Про лидерство на рынке

По данным Центрального банка Азербайджана, доля Visa от общего объёма транзакций по итогам 2022 года составила около 60,5 процента.

"На рынке Азербайджана реализованы инновационные проекты, обеспечившие простоту и безопасность их использования. Одни из основ внедрения инноваций - удобство и безопасность. Visa уделяет этим направлениям огромное внимание. Реализуя проекты по приему платежей банковскими картами не только через POS-терминалы, но и при помощи мобильных устройств, мы увеличиваем объём роста цифровых платежей. Хочу также отметить, что Visa несет и социальную ответственность, развивая и упрощая продукты для всех сегментов и субъектов экономики", - сказал Гаджиев.

По его словам, компания видит спрос на инновации среди населения, банки стараются внедрять новые технологии, а регулятивные органы создают все необходимые для этого условия. "Как результат всего этого мы видим бурный рост цифровых платежей", - резюмировал Нурлан Гаджиев.

Про транспортные решения

Региональный директор также заявил, что Visa готова работать со всеми участниками рынка над запуском безналичных платежей в транспорте.

"Visa первой в Азербайджане запустила безналичные платежи в железнодорожном транспорте Азербайджана. Сегодня на всех 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги установлены соответствующие валидаторы приема безналичных платежей. В 2022 году мы также впервые в Азербайджане и большом регионе СЕМЕА запустили технологию Mobility & Transit Transaction (MTT). Отметим, что модель MTT позволяет операторам предлагать ряд гибких тарифов для пассажиров, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, а также такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку", - сказал он, подчеркнув, что компания Visa рада работать в транспортном секторе Азербайджана.

Про поддержку женского предпринимательства

С 2022 года Visa реализует в Азербайджане глобальную инициативу She's Next Empowered by Visa. В последней волне инициативы в Азербайджане приняли участие свыше 600 женщин-предпринимателей. Две победительницы получили 10 и 15 тысяч манатов на развитие бизнеса.

"Visa придает особое значение поддержке женского предпринимательства как на глобальном уровне, так и в нашей стране. Реализация этой инициативы нацелена на поддержку женщин, которые стремятся открыть или развивать свое дело", - отметил Гаджиев.

По его словам, согласно исследованию Visa, самой большой проблемой для себя при открытии и ведении бизнеса женщины-предприниматели называют привлечение капитала (45 процентов), а высокую конкуренцию ощущают 23 процента из них.

При этом часть женщин-предпринимателей обеспокоена тем, что "не сможет уделять достаточного внимания семье" (27 процентов), "потерпит неудачу" (26 процентов). Так, в Азербайджане топ самых популярных навыков выглядит следующим образом: на первых местах цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (49 процентов), стратегии получения дополнительного финансирования (34 процентов) и электронная коммерция (26 процентов).

Про новый опыт и личное пространство

Нурлан Гаджиев также рассказал о своем опыте в новой должности старшего директора и регионального менеджера в Азербайджане. По его словам, позиция регионального менеджера создает для него дополнительную ответственность, как перед коллегами, так и перед всеми участниками рынка.

"На индустрию электронных платежей я смотрю достаточно широко. Деньги тоже эволюционируют, и по мере их развития ускоряется обращение, что приводит к росту экономики", - сказал он.

Гаджиев также отметил, что очень важно находить грань между личным пространством и работой.

"В современном мире, где все динамично развивается, необходимо успевать за всеми инновациями и идти в ногу со временем. Я считаю, что очень важно находить грань между личным пространством и работой. К счастью, я эту грань нашел, и рад, что могу проводить свое время как с семьей, так и заниматься работой, которая меня вдохновляет. Я стараюсь очень много времени уделять финансовой грамотности своих детей. Дети любят все новое и очень быстро осваивают инновации. Так, например, мой сын проводит безналичные платежи с помощью своего мобильного устройства, а дочь, которая младше него, - с помощью своих смарт-часов", - сказал он.

Отметим, что в июле 2022 года Visa назначила Нурлана Гаджиева старшим директором - региональным менеджером компании в Азербайджане. На новой должности он сосредоточился на развитии бизнеса цифровых платежей в стране, фокусируясь на повышении ценности Visa для банков, бизнеса и держателей карт.