ЦБ Азербайджана будет использовать новый индекс для измерения эффективности денежной политики

Центральный банк Азербайджана на своей веб-странице будет ежедневно публиковать индексы, отражающие средневзвешенную процентную ставку по операциям в национальной валюте на необеспеченном межбанковском рынке - AZIR (Azerbaijan Interbank rate).

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе регулятора, это будет делаться в соответствии с порядком расчета и обнародования индексов, утвержденным Советом директоров ЦБА.

"При расчете индексов будут использоваться сделки, заключенные в национальной валюте между банками страны, действующими на торговой платформе Bloomberg. Помимо процентных индексов, на сайте ЦБА будут указаны суммы и количество сделок. Мы используем эти индексы в качестве одного из показателей для измерения эффективности в достижении целей денежной политики. Участники рынка могут использовать индексы в качестве базовой процентной ставки при заключении различных сделок на финансовом рынке", - говорится в сообщении регулятора.