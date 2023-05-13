Названо количество выявленных лиц, работавших без трудового договора

В январе-апреле текущего года было выявлено 875 лиц, работающих без заключения трудового договора.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня начальник управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Нигяр Вахабзаде на мероприятии для представителей СМИ.

По ее словам, в ходе оперативных разбирательств были применены штрафы к работодателям, не оформившим трудовые договоры с работниками.

"Если в 2019 году количество активных трудовых договоров в государственном секторе составило 807 871, то в текущем году - 859 884. А это означает рост на 52 013. В негосударственном секторе количество активных трудовых договоров в 2019 году составило 539 922, а в текущем году - 853 342, что означает рост на 313 420. С 2019 года по настоящее время наибольший рост числа трудовых договоров по негосударственным сферам деятельности наблюдался в сфере торговли (64,1%), секторе услуг (60,9%). Неформальная занятость чаще наблюдается в сфере услуг", - отметила Вахабзаде.