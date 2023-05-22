Азербайджан готов работать с Литвой в качестве соинвестора

Мы готовы работать с Литвой в качестве соинвесторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

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