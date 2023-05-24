Глава МИД Венгрии о поставках газа из Азербайджана

Венгрия должна получить первые 100 миллионов кубометров азербайджанского газа до конца текущего года, затем объем поставок достигнет миллиарда кубов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Прайм.

Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию", - сказал министр.

По его словам, в 2023 году Азербайджан должен экспортировать 100 миллионов кубометров "голубого топлива". "Это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов" кубов, добавил Сийярто.