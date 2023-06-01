Микаил Джаббаров и Джеффри Пайетт обсудили реализацию "зеленых" проектов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с помощником госсекретаря США Джеффри Пайеттом.

Министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает в четверг Day.Az.

Как отмечается, на встрече были обсуждены инициативы, выдвинутые Азербайджаном в области энергетики, а также реализация проектов "зеленой" энергетики.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущем состоянии экономических связей между нашими странами", - говорится в публикации.