https://news.day.az/economy/1569695.html Микаил Джаббаров и Джеффри Пайетт обсудили реализацию "зеленых" проектов - ФОТО
Микаил Джаббаров и Джеффри Пайетт обсудили реализацию "зеленых" проектов - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с помощником госсекретаря США Джеффри Пайеттом.
Министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает в четверг Day.Az.
Как отмечается, на встрече были обсуждены инициативы, выдвинутые Азербайджаном в области энергетики, а также реализация проектов "зеленой" энергетики.
"В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущем состоянии экономических связей между нашими странами", - говорится в публикации.
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