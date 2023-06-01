ЦБ отмечает изменение денежной базы

Денежная база на первое июня 2023 года составила 17,35 миллиарда манатов, что на 16,57 процента, или 2,466 миллиарда манатов больше показателя на аналогичный период 2022 года, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, денежная база в Азербайджане в мае 2022 года составила свыше 14,564 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на начало июня на 1,47 процента, или 259,4 миллиона манатов меньше показателя на начало мая 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении