Кампания по кредиту наличными Банка ВТБ (Азербайджан) по многочисленным просьбам клиентов продлена до 31 августа. С 19 апреля процентные ставки по кредиту наличными и рефинансированию были снижены, в связи с чем минимальная процентная ставка составила 10,99% годовых. В рамках кампании пониженная годовая процентная ставка распространяется на кредиты от 3 до 12 месяцев.

Согласно кредитным условиям банка, получить кредит наличными от 300 манатов до 40 000 манатов на срок от 3 месяцев до 5 лет возможно без комиссии и поручителя. В рамках программы рефинансирования можно объединить несколько кредитов других банков в один и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Заемщики могут оформить кредит по удостоверению личности, без поручителя, а также документов, подтверждающих его доход и занятость.

Оформить потребительский кредит в ВТБ (Азербайджан) можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986. Новым заемщикам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.