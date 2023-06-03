Азербайджан и Туркменистан значительно увеличили взаимный товарооборот

В 2022 году взаимный товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном вырос более чем в пять раз по сравнению с 2021 годом, а с начала текущего года увеличился почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев, выступая в Ашхабаде на приеме по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Он подчеркнул значимость работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая провела своё шестое заседание в конце прошлого ноября в Баку, и выразил надежду на то, что достигнутые на заседании соглашения будут способствовать усилению плодотворных связей между обеими странами.

Вице-премьер отметил, что у Азербайджана и Туркменистана есть значительный потенциал природных ресурсов, включая огромные запасы углеводородов, что открывает широкие перспективы для эффективного взаимодействия в стратегически важных секторах.

Кроме того, Атдаев добавил, что обе страны занимают стратегически важное географическое положение на стыке Азии и Европы, что создает возможности для тесного сотрудничества в области транзитных перевозок и развития крупных международных транспортных коридоров.