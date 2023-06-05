Товарооборот между Азербайджаном и Германией взлетел

В январе-апреле 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 578 миллионов 933,4 тысячи долларов, что на 53% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период объем импорта из Германии в Азербайджан увеличился на 43,1% по сравнению с первыми 4 месяцами 2022 года, составив 263 млн 438 доллара.

За тот же период объем экспорта из Азербайджана в Германию увеличился на 63% и составил 315 миллионов 494,41 тысячи долларов.

За отчетный период из Азербайджана в Германию были экспортированы ненефтяные товары на 13 миллионов 348 тысяч долларов.