https://news.day.az/economy/1571353.html Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в налоговой сфере
Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в налоговой сфере
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, передает в среду Day.Az.
Документ подписан в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в эту страну.
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