Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в налоговой сфере
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Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, передает в среду Day.Az.

Документ подписан в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в эту страну.

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