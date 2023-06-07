Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в налоговой сфере

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, передает в среду Day.Az.

Документ подписан в рамках визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в эту страну.

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