Названо число услуг, оказанных предпринимателям в домах МСП в I полугодии 2023 года

В январе - июне 2023 года в домах МСП предпринимателям было оказано более 197 тысяч услуг.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), на долю "Бакинского дома МСП" приходится более 155 тысяч оказанных услуг, "Евлахского дома МСП" - более 29 тысяч, "Хачмазского дома МСП" - более 13 тысяч услуг.

Более 190 тысяч услуг были предоставлены государственными учреждениями ("G2B"), а около 7300 - бизнес-учреждениями ("B2B").

Предприниматели чаще обращались в дома МСП за получением сертификата происхождения, банковскими, транспортными, налоговыми, таможенными, коммунальными, почтовыми и другими услугами.

Уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, оказываемыми в домах МСП, составляет 98 процентов.

В первом полугодии текущего года в домах МСП были предоставлены новые услуги.

Следует отметить, что "Дома МСП" входят в структуру Агентства Азербайджана по развитию МСБ, которое создало необходимые условия для предоставления предпринимателям оперативных, прозрачных бизнес-услуг. В настоящее время в "Домах МСП" субъектам предпринимательства предоставляются необходимые для предпринимательской деятельности регистрация бизнеса, получение лицензий и разрешений, разработка бизнес-плана, доступ к льготным финансовым средствам, налоговые, таможенные, рекламные, продовольственные, коммунальные, банковские, страховые, нотариальные и другие услуги. В общей сложности в Баку, Хачмазе и Евлахе более 50 государственных и частных организаций предоставляют предпринимателям более 250 услуг "G2B" и "B2B".