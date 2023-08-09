Венгерская MOL Group отчиталась об объеме добычи ресурсов с "Азери-Чираг-Гюнешли"

Добыча венгерской компанией MOL Group на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря во втором квартале 2023 года составила 13 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 14 800 баррелями нефтяного эквивалента в сутки за аналогичный период прошлого года, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на MOL Group.

Таким образом, производство компании упало примерно на 8,8 процента в годовом исчислении.

"Среднесуточная добыча в первой половине 2023 года составила 14 300 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, тогда как за тот же период 2022 года этот показатель составлял 15 100 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это 6-процентное снижение связано с базовым снижением и некоторыми незапланированными отсрочками добычи на месторождении", - пояснили в MOL Group.

Кроме того, в компании отметили, что в первом полугодии 2023 года на блоке введено в эксплуатацию 8 новых скважин.

Общая добыча на АЧГ в первой половине 2023 года составляла в среднем около 375 000 баррелей в сутки (около 68 миллионов баррелей или 9 миллионов тонн) с месторождений "Чираг" (23 000 баррелей в сутки), "Центральный Азери" (98 000 баррелей в сутки), платформы "Западный Азери" (91 000 баррелей в сутки), "Восточный Азери" (61 000 баррелей в сутки), "Глубоководная Гюнешли" (67 000 баррелей в сутки) и "Западный Чираг" (35 000 баррелей в сутки).

На конец второго квартала эксплуатировалось 137 нефтяных скважин, из них 44 использовались для водозабора и 7 - для закачки газа.

В первой половине 2023 года АЧГ завершила строительство трех нефтедобывающих и четырех водонагнетательных скважин.

BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором от имени подрядчиков по Соглашению о разделе продукции АЧГ.

Доли участия в АЧГ: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%). %), ONGCVidesh (2,31%).