Азербайджан и Венгрия обсудили рост взаимных инвестиций.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter) государственный секретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ковач отметил, что стороны в первую очередь обсудили энергетическое сотрудничество.

"Они подчеркнули важность того, что азербайджанская энергетическая компания начала хранить газ на венгерских объектах, создав физическое газотранспортное соединение между двумя странами. Они также обсудили успешное расширение венгерских компаний в Азербайджане и возможные будущие венгерские инвестиции", - говорится в публикации.

В публикации также отмечено, что венгерские компании примут участие в процессе восстановления Карабаха.

Ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В ходе встречи министры обменялись мнениями относительно широкого сотрудничества в различных отраслях между двумя странами, обсудили инициативы, направленные на укрепление торгово-экономических связей, а также рассмотрели возможности партнерства по проектам в области "зеленой" энергетики.