Азербайджан и Израиль подписали дорожную карту в области сельского хозяйства

Азербайджан и Израиль подписали дорожную карту по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2023-2025 годы, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, министр Меджнун Мамедов провел встречу с делегацией Израиля во главе с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Ави Дикстером.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между двумя странами во всех сферах динамично развивается. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в аграрной сфере.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в аграрной сфере, увеличения торгового оборота в области сельского хозяйства, передачи самых современных технологий в области животноводства и семеноводства, расширения сотрудничества в области аграрных исследований и экспериментальных программ, израильского опыта в сфере мелиорации.

Состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение между министерством сельского хозяйства Азербайджана и министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля были подписаны "Декларация о намерениях по сотрудничеству в области сельского хозяйства", а также "Дорожная карта по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2023-2025 годы".

В декларации отражено намерение развивать сотрудничество в указанных областях. С целью обеспечения эффективного осуществления деятельности в этой сфере предполагается создание совместной рабочей группы.