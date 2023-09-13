Доходы населения Азербайджана выросли

В январе-августе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 50 миллиардов 861,1 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, это на 14,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 13,6 процента и достиг 5 013,3 маната..