https://news.day.az/economy/1597561.html Доходы населения Азербайджана выросли
Доходы населения Азербайджана выросли
В январе-августе этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 50 миллиардов 861,1 миллиона манатов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, это на 14,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 13,6 процента и достиг 5 013,3 маната..
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