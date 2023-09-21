KOBİA и Глобальная сеть предпринимательства (GEN) подписали меморандум

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Глобальной сетью предпринимательства (GEN) и GEN Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в KOBİA, документ подписали председатель правления агентства Орхан Мамедов, президент Глобальной предпринимательской сети Джонатан Ортманс и исполнительный директор "GEN Азербайджан" Сеймур Гусейнов.

В меморандуме предусмотрены такие направления сотрудничества, как привлечение инвестиций в местные стартап-проекты, их координация с потенциальными инвесторами и финансовыми источниками, помощь в выходе на международные рынки, организация семинаров, программ обучения и менторства, направленных на укрепление навыков и знаний, конкурсов стартапов, совместных мероприятий по предпринимательству, расширение связей между международными исследовательскими группами и предпринимательской экосистемой Азербайджана, обмен информацией и опытом в сфере предпринимательства и стартап-деятельности.

В рамках Всемирного конгресса предпринимателей GEC2023, проходящего в австралийском городе Мельбурн, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов встретился с представителями соответствующих институтов Индонезии, Саудовской Аравии, Ирака и Турции.

На встрече Орхана Мамедова с представителем Министерства по экономическим вопросам Индонезии Чайрулом Салехом состоялся обмен мнениями о путях сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса, действующими в различных секторах экономики.

В ходе встречи председателя правления KOBİA с заместителем Главного управления малого и среднего предпринимательства (MONSHAAT) Саудовской Аравии Саудом аль-Сабханом обсуждались совместные инициативы и предполагаемые взаимные визиты.

На встрече с советником премьер-министра Ирака, генеральным директором "Риядской инициативы" Хусейном Тахиром был проведен обмен мнениями по вопросам налаживания сотрудничества с институтами поддержки бизнеса Ирака и координации взаимодействия деловых кругов двух стран.

Вопросы развития предпринимательства, поддержка малых и средних предприятий и перспективы сотрудничества обсуждались на встрече с вице-президентом Совета молодых предпринимателей TOBB и GEN Turkey, президентом общества Habitat Сезаи Хазиром.