Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $67 млрд

За 8 месяцев текущего года в ненефтяном секторе отмечен рост на 2,6%, а в ненефтяной промышленности - на 6%.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на расширенном заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном обсуждению проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2024 год, показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции экономического и социального развития страны на 2024 год и последующие три года и прогнозных показателей.

Премьер-министр отметил, что стратегические валютные резервы страны достигли 67 миллиардов долларов США, увеличившись на 14,5% с начала года.

Формирование значительного положительного сальдо внешнеторгового баланса, сокращение внешнего долга и высокое исполнение доходов бюджета за истекший период 2023 года были оценены как очень положительный результат.