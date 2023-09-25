Установлены требования к осуществлению оценочной деятельности в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в проекте закона Азербайджанской Республики "Об оценочной деятельности", обсужденном сегодня на заседании Комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса (парламента).

В соответствии со статьей 5.2 настоящего закона, оценщиком может быть лицо, имеющее высшее образование и общий стаж работы не менее трех лет, успешно сдавшее квалификационный экзамен и являющееся членом Палаты оценщиков.

Следующие лица не могут быть оценщиками: совершившие умышленно тяжкое и особо тяжкое преступления, а также коррупционное преступление независимо от его характера и степени общественной опасности и иное преступление против интересов опеки и попечительства; осужденные за совершение преступлений в экономической сфере, в отношении которых не было погашено или снято осуждение; в отношении которых вступило в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.

Оценщик осуществляет свою деятельность самостоятельно или на основании трудового договора, заключенного с оценочной организацией.

В то же время, физические лица-нерезиденты, аккредитованные Палатой оценщиков, могут заниматься оценочной деятельностью на территории Азербайджанской Республики. Порядок аккредитации физических лиц-нерезидентов для осуществления оценочной деятельности и требования к ним устанавливаются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.