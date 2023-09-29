Азербайджан и Грузия обсудили развитие двусторонних экономических отношений.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (бывший Twitter).

"В ходе встречи с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили мы обменялись мнениями о развитии двусторонних экономических отношений, стимулировании роста товарооборота, поощрении инвестиций, а также рассмотрели потенциальные области для сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе - августе 2023 года составил 612,87 миллиона долларов США (рост 16,57 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года). На экспорт приходится 528,527 миллиона долларов, импорт - 84,342 миллиона долларов.