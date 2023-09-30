ОАО "Азеркосмос" нацелен на наращивание потенциала космических исследований

ОАО "Азеркосмос" чрезвычайно заинтересован в разработке программ по наращиванию потенциала космических исследований.

Об этом, как передает в субботу Day.Az, сказал заместитель председателя ОАО "Азеркосмос" Фуад Асланов на семинаре, организованном при участии японского агентства аэрокосмических исследований в Баку.

"Мы являемся ведущей силой, стоящей за развитием инновационной космической экосистемы в Азербайджане. В настоящее время мы управляем 3 спутниками и стремимся создать более взаимосвязанный, развитый и безопасный мир для будущих поколений", - добавил он.

По его словам, ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Он отметил, что цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.