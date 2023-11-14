https://news.day.az/economy/1614213.html К сведению пенсионеров - Завтра...
К сведению пенсионеров - Завтра...
Завершение полной выплаты пенсий в Азербайджане планируется 15 ноября.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
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