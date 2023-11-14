К сведению пенсионеров

Завершение полной выплаты пенсий в Азербайджане планируется 15 ноября.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.