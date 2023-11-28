В Китае заявили о серьезной угрозе для мировой экономики
Риск фрагментации мировой экономики существует, странам следует предотвращать искусственный разрыв и препятствование работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, глава китайского правительства 28 ноября выступил на выставке China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине.
"Мы наблюдаем такие тенденции как панполитизация и обобщение понятия безопасности, которые препятствуют сотрудничеству в области глобальных цепочек поставок и производственных цепочек. Мировая экономика сталкивается с риском фрагментации", - сказал он.
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