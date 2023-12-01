Безработица в Германии обновила максимум

Количество безработных в Германии в ноябре увеличилось на 22 тыс. Безработица в стране повысилась до максимальных с мая 2021 года 5,9% по сравнению с 5,8% в октябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных также на 22 тыс. и сохранение безработицы на уровне 5,8%, сообщает Trading Economics.

В октябре количество безработных в Германии увеличилось на 30 тыс., как и сообщалось ранее.

Число открытых вакансий в этом месяце составило 733 тыс., что на 90 тыс. меньше, чем в ноябре 2022 года.

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