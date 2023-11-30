В рамках сотрудничества банка АВВ с азербайджанским представительством KPMG состоялся диалог, посвященный развитию экосистемы цифровых платежей в нашей стране. Основным вопросом на обсуждении стало правовое регулирование инноваций в платежных системах. В дискуссии приняли участие представители государственных и частных структур, судебных органов, корпоративных клиентов АВВ, банков, а также международные эксперты.

В ходе мероприятия также были затронуты вопросы местного и зарубежного опыта в области платежных систем. Была представлена детальная информация о новых правилах в сфере платежных услуг, их воздействии на финансовые институты и правовых аспектах управления электронными деньгами. Обсуждались вопросы лицензирования, контроля в сфере электронных платежей, дистанционного банковского обслуживания, платежных услуг, конкуренции и развития цифровых платежных экосистем.

Также состоялся обмен опытом относительно финтех-сектора Турции. Анализировались платежный рынок в условиях открытого банкинга и тенденции платежей на постсоветском пространстве.

Целью подобных мероприятий является обмен инновациями в области цифровых платежей и налаживание продуктивных партнерских связей на будущее.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

Информацию об услугах, предлагаемых KPMG Азербайджан, вы можете получить на официальном сайте https://kpmg.com/az/en/ или по телефону (012) 404 89 10, а также на официальных страницах Facebook, Instagram и LinkedIn.

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