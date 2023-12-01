Еще одна страна станет полноправным участником ОПЕК+

Бразилия с 2024 года присоединится к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на источник в одной из делегаций альянса.

В настоящее время Бразилия добывает 3,7 млн баррелей нефти в сутки, отмечает агентство. При этом в июле добыча нефти в стране достигла рекордных 3,51 млн баррелей. Таким образом, Бразилия увеличит общую квоту ОПЕК+ почти на 4 млн баррелей.

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