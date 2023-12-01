Котировки Brent развернулись вверх после осторожного начала дня

Котировки нефти перешли к росту днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,3%), до $81,1 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,29% (0,38%), до $76,25 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Инвесторы также оценивают итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+, которая не стала менять официальные квоты на добычу.

При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с, Оман - на 42 тысячи б/с.

Россия продлит и углубит свои действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тысяч б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. Власти объявили, что страна увеличит это сокращение еще на 200 тысяч б/с - до 500 тысяч б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тысяч б/с будут снижены поставки нефти, на 200 тысяч б/с - нефтепродуктов.

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