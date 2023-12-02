В изменении цен на нефть обвинили ботов

Торговля нефтью сегодня напоминает американские горки, а виновники этого - торговые боты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом пишет Bloomberg.

В октябре-ноябре цены на нефтяные бумаги приближались к 100 долларам за баррель, а затем резко падали до 70 долларов. Только в один день в октябре цена на фьючерсы колебалась на 6 процентов.

В целом, в 2023 году нефтяные цены часто менялись в течение дня на два доллара - всего 161 раз за год, и это огромная волатильность по сравнению с предыдущими годами. Такие скачки нельзя объяснять только действиями ОПЕК или войной на Ближнем Востоке.

Происходящее нельзя полностью объяснить махинациями ОПЕК или войной на Ближнем Востоке. Конечно, фундаментальные факторы спроса и предложения по-прежнему диктуют общие тренды в ценах на сырье. Но в сейчас в торговле фьючерсами на сырую нефть все больше доминируют спекулятивные факторы. Это увеличивает волатильность и приводит к разрыву между физическим и бумажным рынками нефти.

Речь идет не о простых спекулянтах: трейдеры указывают пальцем на непрозрачную группу алгоритмических управляющих деньгами, известных как советники по торговле сырьевыми товарами (CAT). По данным Bridgeton Research Group, которая предоставляет аналитику по компьютерным (алгоритмическим) сделкам, они составляют одну пятую от количества участников управляемых денег в нефтяной отрасли США. Но в 2023 году на CTA пришлось почти 60 процентов чистого объема торгов, и это самая большая доля, которую группа занимала в данных начиная с 2017 года.

По данным TD Bank и JPMorgan, на алгоритмические торговые стратегии приходится до 70 процентов сделок с сырой нефтью в среднем за день. Эти боты (в алгоритмической торговле используют их для совершения сделок) усиливают волатильные колебания цен в этом году.

"Они перевернули сырьевые товары от бензина к золоту, отодвинули на второй план традиционных инвесторов, вызвали гнев ОПЕК и даже подняли брови в Белом доме", - указывает агентство.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!