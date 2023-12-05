Генеральный директор ЦБ Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Агшин Велиев освобожден от занимаемой должности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в настоящее время не было назначения на данную должность.

Таким образом, количество генеральных директоров в ЦБА сократилось до 6 (Зия Алиев, Вугар Ахмедов, Али Ахмедов, Тогрул Алиев, Фарид Османов, Гюлер Пашаева).

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