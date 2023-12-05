https://news.day.az/economy/1619543.html Генеральный директор ЦБ Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Генеральный директор ЦБ Азербайджана освобожден от занимаемой должности
Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Агшин Велиев освобожден от занимаемой должности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, в настоящее время не было назначения на данную должность.
Таким образом, количество генеральных директоров в ЦБА сократилось до 6 (Зия Алиев, Вугар Ахмедов, Али Ахмедов, Тогрул Алиев, Фарид Османов, Гюлер Пашаева).
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