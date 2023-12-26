Хорошая новость для тех, у кого есть деньги в банке

В целях снижения налогового бремени населения и стимулирования долгосрочного размещения вкладов, в Налоговый кодекс внесены новые изменения в налогообложение процентных доходов по банковским вкладам в зависимости от суммы.

Об этом говорится в информации Государственной налоговой службой, сообщает во вторник Day.Az.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие связанные с ним проекты нормативных правовых актов, подготовленные в целях совершенствования налогового законодательства и администрирования, были приняты Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в третьем чтении.

Отмечено, что с 1 февраля 2016 года в течение 7 лет от подоходного налога освобождались годовые процентные доходы, выплачиваемые по вкладам физических лиц местным банком и филиалом иностранного банка, действующими в Азербайджанской Республике. Поскольку срок освобождения истек 1 февраля 2023 года, с этой даты банки облагали налогом процентный доход по вкладам по ставке 10 процентов у источника выплаты.

"В целях снижения налогового бремени населения и стимулирования долгосрочного размещения вкладов, в Налоговый кодекс внесены новые изменения в налогообложение процентных доходов по банковским вкладам в зависимости от суммы. Так, при размещении местным банком и филиалом иностранного банка в Азербайджанской Республике депозита физических лиц в национальной валюте в каждом банке (филиале иностранного банка в Азербайджанской Республике) на срок 18 месяцев и более и выплате суммы депозита не ранее, чем через 18 месяцев, полная часть начисленных процентных доходов освобождается от налогообложения сроком на 3 года. Кроме того, в законодательство внесены изменения, связанные с освобождением от подоходного налога физических лиц части ежемесячного процентного дохода до 200 манатов, начисляемого по вкладам в национальной валюте в каждом банке. В других случаях предполагается налогообложение банками процентных доходов у источника выплаты по ставке 10 процентов. Это будет относиться к процентным доходам как в национальной, так и в иностранной валюте", - отмечается в сообщении.

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