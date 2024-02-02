В Азербайджане электронизируются некоторые процедуры

В целях обеспечения исполнения изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" внесены изменения в "Порядок регистрации автомобильных дорог и другого недвижимого имущества дорожного хозяйства".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

В документ внесен ряд дополнений. Так, если документы или сведения, необходимые для регистрации имущественных и иных вещных прав на имущество дорожного хозяйства, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или данные не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.

Внесены дополнения в "Порядок приема, проверки и выдачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество". Так, если документы или информация, необходимые для государственной регистрации прав, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.

Согласно приложению к "Инструкции о выдаче справки об описании недвижимого имущества, сведений о зарегистрированных правах и их ограничении из государственного реестра", при возможности получения документов, необходимых для получения справки, от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства эти документы не требуются у заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.

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