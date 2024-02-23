Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 февраля выросла на 0,52 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 88,14 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,69 доллара - до 86,63 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS выросла на 0,3 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 22 февраля выросла на 0,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 85,52 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!