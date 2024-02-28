В Минфине США ожидают снижения цен в 80% стран мира

В 2024 году в 80% стран мира ожидается снижение цен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такой прогноз сделала министр финансов США Джанет Йеллен, выдержки из ее выступления на пресс-конференции перед встречей финансовых чиновников G20 в Бразилии приводит Reuters.

По мнению Йеллен, ожидания Международного валютного фонда о замедлении мировой экономики в 2023 году не оправдались: вместо этого рост составил 3,1%, а инфляция снизилась. При этом в 80% стран цены начали снижаться, и эта тенденция продолжится и в 2024 году.

Глава Минфина США заявила, что, несмотря на риски, мировая экономика остается устойчивой. Одним из повлиявших на это факторов стал рост экономики США, где уровень безработицы приблизился к историческим минимумам.

"Если бы в 2023 году в США началась рецессия, как многие прогнозировали, глобальный рост был бы сбит с намеченного курса", - заявила Йеллен.

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